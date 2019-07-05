Vedat Şahin'in öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa müebbet hapis

Nişantaşı'nda 2014 yılında Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine, bir kişinin ise yaralanmasına ilişkin firari sanık Yakup Kerem Saral'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 3 sanık 2'şer kez müebbet ve 12 yıl 8'er ay, 3 sanık ise 31 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

24 Aralık 2014 tarihinde Nişantaşı'nda Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesi, Enver Aydın'ın ise yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Özkan Korkut, Nesim Denizci, İlhan Kurt ile Hurşit Aydın ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Avukatların savunmalarının ardından esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Özkan Korkut, "Benim bu konuyla uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"İki grupla da alakam yok"

Sanık Nesim Denizci ise, "Hayatım boyunca iki grupla da alakam olmadı. Sayın savcımız benim gözcülük yaptığımı söylüyor. Bu konuyla alakalı bir tane bile kamera kaydı bulamadık. Maddi ve manevi olarak mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Bilseydim kaçardım"

Savunma yapan sanık İlhan Kurt, "Güçlünün adaleti değil, haklının adaleti olsun. O gün orada olayın gerçekleşeceğini bilseydim kaçardım. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Hurşit Aydın, "Benim olay öncesi ya da sonrasında orada olduğuma dair görüntüler yok. Olay yerinde bir tane görüntüm varsa hepsi kabul. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere kısa bir ara verdi. Aranın ardından sanıkların son sözleri soruldu. Mahkeme, sanıklar Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özcan Korkut'u 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların ayrıca Enver Aydın'a karşı 'öldürmeye teşebbüs' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından 12 yıl 8 ay 15'er gün hapsine hükmetti. Mahkeme, sanıklar Yaşar Sarar, Mert Genç ve Hasan Erdem'i 'kasten öldürmeye yardım' ve 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından 31 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Yakup Kerem Saral, Ender Doğan'ın yakalanamaması nedeniyle dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, sanık İlhan Kurt'un avukatının duruşmaya gelmemesi nedeniyle de dosyasını ayırdı. Sanıklar Ahmet Tekin ve Türker Aydoğdu'nun suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi. Mahkeme, Yaşar Sarar ve Hasan Erdem hakkındaki yakalama kararının devamına karar verirken, sanık Mert Genç hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA