Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket
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Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket

19.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:52
Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter üzerinden yeni bir anket başlattı. Milor, anketinde, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar hangisini ısmarlayacaklarını sordu. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum gelirken, ankette ezici çoğunluğu baklava oluşturdu.

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yine kullanıcıları ikiye bölen bir anket geldi.

İKİ TATLI ARASINDA SEÇİM YAPMALARINI İSTEDİ

Vedat Milor, yaptığı paylaşımla, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar tercihlerinin hangisi olduğunu sordu. "Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava" diyen Milor, takipçilerine şöyle sordu: "Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak."

BAKLAVA DAHA ÇOK OY ALDI

Ünlü yazarın sorusu üzerine takipçilerinden kısa süre içinde cevaplar gelmeye başladı. Sosyal medyanın ikiye ayrıldığı ankette, çoğunluk tercihini baklavadan yana kullandı.

Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket
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