Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı

Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor 'Kokain değil, pudra şekeriydi' diyerek kendini savunan ve serbest kalan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan bir paylaşım yaptı. Milor, "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" dedi.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde, "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" diyerek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' savunmasının ardından serbest bırakılması sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Ayvatoğlu'nun savunmasını tiye alan paylaşımlardan birini de ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor yaptı.

"RESTORAN ELEŞTİRMENLİĞİNDE EKSİLERİM ARTTI"

Milor, Twitter hesabı üzerinden 12 Mart'taki "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" paylaşımına atıfta bulunarak "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum. Restoran eleştirmenliğinde eksilerim birikmeye ve artılarımın önüne geçmeye başladı." ifadelerini kullandı.