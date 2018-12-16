Ve Gomez Geri Döndü!
Hertha Berlin maçın 38. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Hertha Berlin maçın 38. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Stuttgart'ta sahneye çıkan Mario Gomez, 64 ve 76. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Ligde son golünü 6 Ekim'de Hannover'e atan Mario Gomez, 682 dakika sonra suskunluğunu bozdu. 33 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 5. golüne ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Stuttgart puanını 14'e yükseltti. Hertha Berlin 23 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Stuttgart, Wolfsburg'a konuk olacak. Hertha Berlin, Augsburg'u ağırlayacak.
Kaynak: Hürriyet