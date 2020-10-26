Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Sezen Aksu'ya ait vazgeçtim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Sezen Aksu bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?