Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?
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Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?

26.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:08
Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Sezen Aksu'ya ait vazgeçtim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Sezen Aksu bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan vazgeçtim şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Sezen Aksu'ya ait vazgeçtim şarkı sözleri nasıldır? Peki vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?

VAZGEÇTİM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, amadır şimdi

Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, zamanı şimdi

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