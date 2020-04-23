Vatandaşlardan polis ve sağlık ekiplerine çiçekli sürpriz Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, bir ihbarda bulunup çağırdıkları polis ve sağlık görevlilerine çiçek verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, bir ihbarda bulunup çağırdıkları polis ve sağlık görevlilerine çiçek verdi. Bekbele Gediksaray Mahallesi'ndeki bir sitede, vatandaşlar 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bir ihbarda bulundu. İhbar üzerine siteye gelen ekipler, vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Site sakinleri ekiplere çiçek de verdi. Kaynak: AA