Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi
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Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi

26.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:04

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, vatandaşların ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması taleplerinin olduğunu bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, vatandaşların ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması taleplerinin olduğunu bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 2 tane orman işletme şefliği kurulduğunu söyledi.

Üç tane orman işletme şefliğinin de daha önceden olduğunu belirten Ertuğrul, "Şu anda 5 şefliğimiz var. Geçen yıl orman emvali üretimi konusunda rekor kırdık. Orman kooperatifimiz Türkiye genelinde birinci oldu. Bu yıl da yine ciddi bir üretim söz konusu. Bunlar birleştiğinde vatandaşlarımızın haklı olarak orman işletme müdürlüğü kurulması yönünde talepleri var." dedi.

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Ertuğrul, ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulmasını milletvekilleri ile değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bu konu yetkililer nezdinde takip ediliyor. Ben milletvekillerimize geçmişte yaptıkları hizmetler ve bu konularda bize verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi
Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi
Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi
Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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