Vatandaşlar mesire alanlarında zaman geçiriyor Millet bahçesi girişinde oluşan araç yoğunluğundan görüntüler Millet bahçesine gelenlerden ve piknik yapanlardan görüntüler İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle parklarda ve mesire alanlarında vakit geçiriyor.

Millet bahçesi girişinde oluşan araç yoğunluğundan görüntüler

Millet bahçesine gelenlerden ve piknik yapanlardan görüntüler İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle parklarda ve mesire alanlarında vakit geçiriyor. Vatandaşlar Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde piknik ve yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Millet Bahçesi'ne girişlerde görevliler vatandaşların ateşini ölçerek ve uyarılarda bulunarak içeri aldı.

Kaynak: AA