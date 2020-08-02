Vatandaşlar mesire alanlarında zaman geçiriyor
Millet bahçesi girişinde oluşan araç yoğunluğundan görüntüler Millet bahçesine gelenlerden ve piknik yapanlardan görüntüler İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle parklarda ve mesire alanlarında vakit geçiriyor.
02.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:08
Millet bahçesi girişinde oluşan araç yoğunluğundan görüntüler
Millet bahçesine gelenlerden ve piknik yapanlardan görüntüler İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle parklarda ve mesire alanlarında vakit geçiriyor. Vatandaşlar Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde piknik ve yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Millet Bahçesi'ne girişlerde görevliler vatandaşların ateşini ölçerek ve uyarılarda bulunarak içeri aldı.
Kaynak: AA