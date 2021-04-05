Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin

Sırbistan hükümeti, 7 milyon nüfus için 15 milyon doz alsa da vatandaşlar aşı olmaktan kaçınıyor. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Size aşı olmanız için yalvarıyorum, aşımız var ve daha çok olacak. Tanrı aşkına gelip aşınızı olmanız için yalvarıyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen koronavirüs salgını, bir seneyi aşkın bir süredir hayatımızda. Ülkeler pandemiye karşı çeşitli kısıtlamalar uygularken, koronavirüs aşısının bulunması ile salgınla mücadele yeni bir boyuta taşındı.

GELEN TURİSTLERE BİLE AŞI YAPTILAR

Ülkeler vatandaşları için yeterli aşı depolamaya çalışırken Sırbistan'da fazlasıyla alınan aşılara insanların yeterli ilgi göstermemesi şikayet konusu oldu. Yaklaşık 7 milyonluk nüfusu için 15 milyon dozluk aşı anlaşması yapan Belgrad'ın, geçen haftadan bu yana ülkeye gelen turistlere bile aşı vurması üzerine, kendi ülkesinde bulamadığı için Sırbistan'a aşı olmak için gelen tatilcilerin sayısının arttığı ortaya çıktı. Komşu ülkelerden binlerce kişinin "aşı turizmi" için bu ülkeye akın ettiği belirtiliyor. Sırbistan, kendi vatandaşları dışında yabancı ve göçmenlere de Covid-19 aşısı tedarik eden belki de tek ülke.

ŞU ANA KADAR 2 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI

Sırbistan'a hem Avrupa ülkeleri hem de Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri yüzünden şimdiden üç milyon doz "Pfizer", "AstraZeneca", "Sputnik V" ve "Sinopharm" aşısı ulaştı. Sırbistan'da şu ana kadar 2 milyon doz aşı vuruldu.

CUMHURBAŞKANI AŞI OLMALARI İÇİN YALVARDI

Sırp yetkililer, vatandaşlarının randevu almadan belirlenen merkezlerde aşı olmaları için seferber olurken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Size aşı olmanız için yalvarıyorum, aşımız var ve daha çok olacak, Tanrı aşkına gelip aşınızı olmanız için yalvarıyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Sırbistan Tabipler Odası Başkanı Rade Panic ise "Yeterli sayıda insanın aşı olmak istemediği çok açık." diyerek tepkisini dile getirdi. Bazı doktorlar ise Sırbistan'da salgının başından bu yana güç kazanan aşı karşıtı kampanyanın oldukça etkili olmasından şikayetçi.