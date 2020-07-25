Vatandaşa soruldu: "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
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Vatandaşa soruldu: "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşa "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?" sorusu soruldu.

Vatandaşa soruldu:
25.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:09

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün anket yapıldı. Vatandaşa "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Areda Survey'ın anketinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

ERDOĞAN 1.YAVAŞ 2. OLDU

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Areda Survey, 2 bin 445 kişinin katılımıyla seçim anketi gerçekleştirdi. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7'sinin cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı; yüzde 14,2 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 13,6 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; katılımcıların yüzde 14,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy veririm derken, adı sık sık CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6'da kaldı.

DEMİRTAŞ'IN OYLARI DÜŞÜYOR

2018 seçimlerinde yüzde 8,4 Selahattin Demirtaş ile yine aynı seçimde yüzde 7,29 oy alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e verilen destek de eridi. Areda'nın anketine göre katılımcıların yüzde 7,7'si Selahattin Demirtaş'a, yüzde 5,8'i ise Akşener'e oy vereceğini beyan etti.

YENİ PARTİLERE DESTEK DÜŞÜK

Ankette, AK Parti'den ayrılarak kurdukları partilerle yarışa dahil olan isimlerde yer aldı. Ankete katılanların yüzde 0,7'si Ali Babacan'a, yüzde 0,4'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 0,1'i ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e oy vereceğini bildirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu tercih edenlerin oranı da yüzde 0,4 oldu.

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