Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?

Şanlıurfa'da bir caddede vatandaşların maske takmamasına isyan eden bir kişi, "Sizde hiç mi Allah korkusu yok?" diyerek bağırdı.

Şanlıurfa'da Divanyolu Caddesi'nde bir kişi, cadde boyunca yürüyüşü sırasında kimsede maske göremeyince isyan etti.

"SİZ DE HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK"

Sinirlerine hakim olamayan vatandaş caddeye doğru "Aşağıdan buraya geldim bir kişide maske yok.... Sizde hiç mi Allah korkusu yok!" diye bağırdı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ülke genelinde artış gösteren korona vakaları sonrası çeşitli tedbirler alınmıştı. Kısıtlamalar etkisi gösterse de son 24 saatte ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka sayıları önceki güne göre arttı. 29 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 783'ü semptomatik olmak üzere 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi. Vefat sayısı ise 253 artarak 20 bin 388'e yükseldi.