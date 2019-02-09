Vatan Partisi'nin İstanbul, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Asil Ünsal Kimdir?

Vatan Partisi'nin İstanbul, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Asil Ünsal oldu. Peki, Vatan Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı olan Asil Ünsal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ASİL ÜNSAL KİMDİR?

Tam adıyla Mehmet Halit Asil Ünsal, 27 Kasım 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Asil Ünsal, özel şirketlerde muhasebe, finans personel yönetimi görevlerinde çalıştı. Emekli olan Ünsal, halen bir şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir. İngilizce bilen Ünsal, evli ve 1 çocuk babasıdır. Asil Ünsal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nden İstanbul, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı oldu.