Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Kürt sorunu' tartışmalarına tepki Açıklaması - Haberler
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten "Kürt sorunu" tartışmalarına tepki Açıklaması

AA / Esin Işık - Haberler | Politika
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "TBMM toplanmalı, dağda, bayırda, hendekte, sınır ötesinde ve vatan sathında yürütülen çözümün TBMM'nin çözümü olduğunu ilan etmelidir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tbmm toplanmalı, dağda, bayırda, hendekte, sınır ötesinde ve vatan sathında yürütülen çözümün TBMM'nin çözümü olduğunu ilan etmelidir." dedi.

Perinçek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP, HDP, İYİ, Gelecek, Saadet ve DEVA partisi yöneticilerinin "Kürt sorununa TBMM'de çözüm" başlığı altında bir kampanya yürüttüğünü iddia etti. Bu söylemin, Türk ordusunun başarıyla sonuca giden silahlı çözümünü baltalamak amacıyla gündeme getirildiğini savunan Perinçek, şöyle devam etti:

"Kürt sorununun çözümü dağda, bayırda, sokakta, hendekte başarıyla yürütülmektedir. Bu önerinin tek bir anlamı var, PKK'nın kurtarılmasıdır. PKK'nın Türk ordusunun süngüsünden kurtarılmasıdır. Telaşları da bu yüzdendir. Bu durumda TBMM kamuoyuna ve bütün dünyaya bu sorunun TBMM'nin iradesiyle ve hükümeti görevlendirmesiyle çözülmekte olduğunu, yürütülen çözümün Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM'nin çözümü olduğunu duyurmalıdır. Bu bozguncu propagandaya son vermenin çaresi budur. TBMM toplanmalı bugün dağda, bayırda, hendekte, sınır ötesinde ve vatan sathında yürütülen çözümün TBMM'nin çözümü olduğunu ilan etmelidir."

Perinçek, çıkarılan kanunlar ve hükümetin uygulamalarıyla milletin parçası olan Kürt halkının birlik, kardeşlik, eşitlik yönündeki demokratik taleplerinin büyük ölçüde hayata geçirildiğini vurguladı.

Perinçek, gelecek hafta Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan başkanlığındaki partililerden oluşan bir heyetin, konuyla ilgili hazırlanan metni, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunacağını belirtti. Perinçek, "Meclis Başkanımızın bunu Meclis gündemine almasını talep ediyoruz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kürt sorunu tartışmalarına tepki Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kürt sorunu tartışmalarına tepki Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kürt sorunu tartışmalarına tepki Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kürt sorunu tartışmalarına tepki Açıklaması

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Kürt sorunu' tartışmalarına tepki Açıklaması - Haberler
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