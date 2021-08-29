Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
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Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi'ne çıkan bazı kesişim noktaları trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi'ne çıkan bazı kesişim noktaları trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören provası gerçekleştirildi. Tören provası, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Prova nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Vatan Caddesi'ne çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün yapılan prova ve 30 Ağustos 2021 günü yapılacak tören kutlamalarında 06.00 - 14.00 saatleri bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar şöyle;

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Bu kapsamda, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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