VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı
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VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı

25.10.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:12
VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 185 Nolu çağrı ve çözüm merkezi hattının bakımını yaptı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 185 Nolu çağrı ve çözüm merkezi hattının bakımını yaptı.

VASKİ'Den yapılan açıklamada, daha iyi bir hizmet verebilmek için yenilenen 185 hattındaki bakım dolayısıyla vatandaşların irtibatı için whatsapp ihbar hattının hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, "Bu gece (24.10.2020) saat 22.00'dan sabah 08.00'a kadar devam eden 185 hat bakımı esnasında 05521850185 numaralı telefondan WhatsApp yoluyla çağrılar kabul edilerek iletişim sağlandı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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