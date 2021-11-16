Vasiliğin bitişi Britney Spears'ı hem güldürdü hem ağlattı!

13 yıllık vasiliğin sona erdiği haberini alan ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın 'hayatının en güzel günü' diye tanımladığı o gün kapalı kapılar ardında karmakarışık duygular yaşadığı ortaya çıktı.

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