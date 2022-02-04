Varank: "(Millet Kütüphanesi) Yeni Türkiye'nin vizyonunun en güzel anlaşılabileceği eserlerden bir tanesi" - Haberler
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Varank: "(Millet Kütüphanesi) Yeni Türkiye'nin vizyonunun en güzel anlaşılabileceği eserlerden bir tanesi"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İmza protokolü Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

İmza protokolü

Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (4)

Varank: (Millet Kütüphanesi) Yeni Türkiye'nin vizyonunun en güzel anlaşılabileceği eserlerden bir tanesi

Varank: (Millet Kütüphanesi) Yeni Türkiye'nin vizyonunun en güzel anlaşılabileceği eserlerden bir tanesi

Varank: (Millet Kütüphanesi) Yeni Türkiye'nin vizyonunun en güzel anlaşılabileceği eserlerden bir tanesi

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi, Mustafa Varank, Güncel, Haber

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