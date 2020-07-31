Vanlı hayırseverden anlamlı kampanya Vanlı hayırseverden anlamlı kampanya -"Bir çocuk da sen giydir" kampanyası ile onlarca çocuğu giydirdi Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, başlatmış olduğu 'Bir çocuk da sen giydir' kampanyası çerçevesinde 100 çocuğu giydirdi.

Vanlı hayırseverden anlamlı kampanya

-"Bir çocuk da sen giydir" kampanyası ile onlarca çocuğu giydirdi

VAN - Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, başlatmış olduğu 'Bir çocuk da sen giydir' kampanyası çerçevesinde 100 çocuğu giydirdi.

Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, 'Bir çocuk da sen giydir' adı altında başlattığı kampanya çerçevesinde onlarca çocuğun yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı öncesinde başlattığı kampanya çerçevesinde Van'ın Saray ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyim yardımında bulunan Gülaçar, bu yardımların bundan sonra da yapılacağını söyledi. Bir çocuk da sen giydir projesiyle her yıl onlarca çocuğun mutluluklarına şahit olduklarını ifade eden Gülaçar, "Bayramın, çocuklar için tarif edilemez bir özelliği var. Hepimiz çocukluk yıllarımızda bayramlık elbisesi olmayan arkadaşlarımızın yüzündeki mahcubiyeti hatırlarız. Bunun için biz de kırsal kesimde ihtiyaç sahibi ailelerin, yetimlerin yüzünü güldürmek için harekete geçtik" dedi.

İlk başta kampanyanın bu kadar başarılı geçeceğini ummadığını belirten Gülaçar, "Gönüllülük esasına dayalı olan kampanyamızda verilen destek bizi ziyadesiyle mutlu etti. . Ramazan ayında gıda yardımı ile başladık kampanyamıza. Şimdi de giyim yardımında bulunduk. Önümüz kış ve okullar açılacak. Bu amaçla kış mevsiminde 'Bir mont bir bot' kampanyamız ile çocuklarımıza yardımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yardımları yakın dost ve akrabalarının desteğiyle gerçekleştirdiğini dile getiren Gülaçar, "Ben, imkanı olan ile olmayan arasında bir köprüyüm. Amerika'da oturan ve sadece sosyal medyada takipçim olan tanımadığım bir hayırsever, 15 çocuğu giydirdi. Ben özellikle bu hayırseverimiz başta olmak üzere kampanyamıza katkı sunan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA