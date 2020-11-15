Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi

Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.

Üsküdar'da çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanan tarihi Vaniköy Camisi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler soğutma çalışmalarını da tamamladı. Soğutma çalışmalarının ardından büyük oranda yanan caminin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

CAMİ İMAMI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi. Fenalaşan camii imamı ambulansa hastaneye kaldırıldı.