Van YYÜ'de Mehmet Erdem konseri

25.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:06

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörlüğünün organize ettiği Mehmet Erdem konserinde öğrenciler doyasıya eğlendi.



YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin spor kompleksinde düzenlenen konsere, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konser öncesi YYÜ ROCK topluluğunun söylediği şarkılarla eğlenen öğrenciler, Erdem'in salona girmesiyle coşkulu anlar yaşadı. Sahnede eserlerini seslendiren Mehmet Erdem, 3 saat boyunca öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Rektör Şevli, konserin ardından yaptığı konuşmada sınavlardan önce öğrencilere moral vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Şevli, Erdem'e teşekkür etti

Kaynak: AA