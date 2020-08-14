Van Valisi, İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile Çaldıran ilçesindeki İran sınırına yapılan güvenlik duvarlarını hem havadan hem de karadan inceledi.

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile Çaldıran ilçesindeki İran sınırına yapılan güvenlik duvarlarını hem havadan hem de karadan inceledi. İran tarafından gelen düzensiz göçmenleri engellemek için yapılan güvenlik duvarını inceleyen Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra sınır hattındaki karakollarda incelemelerde bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile Türkiye'nin son yıllarda İran tarafından gelen düzensiz göçmenleri engellemek adına yapımına başlanan güvenlik duvarıyla ilgili çalışmaları yerinde görmek için sınır hattında incelemelerde bulundu. Hem havadan hem de karadan güvenlik duvarını inceleyen Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra Çaldıran Yavuz Selim Hudut Karakolu ile Güneş Hudut Karakolu'na geçti. Burada bir süre karakolların durumları hakkında bilgi alan Vali Bilmez, ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na geçerek, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile sınır hattında yapılan ve yapılacak güvenlik sınır duvarı projesini değerlendirdi. Duvarın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan heyet, yüklenici firma yetkililerinden de bilgi aldı.

Kaynak: DHA