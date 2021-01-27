Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
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Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

27.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:24
Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, Şimşek'in bir televizyon programında kullandığı hakarete varan ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını belirtti.

Aşkla, şevkle, devlete ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bilmez, Şimşek'in ifadelerinin yakışıksız olduğunu ve kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Bilmez, bu nedenle yasal haklarını kullanarak Şimşek hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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