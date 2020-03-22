Van Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aladağ hayatını kaybetti Van Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Van Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

1978 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde dünyaya gelen ve dört çocuk babası olan Aladağ, uzun zamandır İstanbul'da kanser tedavisi görüyordu. Bir dönem AK Parti Van Milletvekili Adayı da olan Aladağ, en son Van Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Aladağ, geldiği evinde bugün hayatını kaybetti. - VAN

Kaynak: İHA