: Van Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

21.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:30

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

13 Aralık'ta Fuar Kongre Merkezinde kapılarını açan "Van Kitap Fuarı"nı, 7'den 70'e her yaştan vatandaş ziyaret ediyor.

300 yayın evinin stant açtığı fuara yaklaşık 300 yazar ve şair kitapseverlerle buluştu. Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel ve söyleşiler de düzenleniyor.

Fuara katılan kitapseverler, aldıkları kitapları da yazarlarına imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazar Beyza Alkoç, yaptığı açıklamada, organizasyonun çok kalabalık geçtiğini belirterek, "Burada olmaktan oldukça memnunum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir ilgi var. Her şey çok güzel gidiyor. Çok sıcak ve samimi bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Fuarı ziyaret eden vatandaşlardan Alaattin Kızıltaş da yeni neslin kitaba olan ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "Fuar çok mükemmel. Güzel bir ilgi var. Buradaki ortam adeta insanı büyülüyor. Kitap aldık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Kitapsever Cesim Aydın ise üçüncüsü düzenlenen fuarda hem kitap aldıklarını hem de yazarlarla buluştuklarını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Kitap fiyatlarının uygun olduğunu belirten Aleyna İpek de çok sayıda kitabı bir arada bulunduğu fuara her yıl katıldığını kaydetti.

Fuar yarın saat 19.00'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

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