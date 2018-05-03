Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ödül Aldı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, hizmet ödülüne layık görüldü.

Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından verilen ödülün önemli olduğunu belirten YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,1995 yılında kurulan merkezin Van kedisinin neslinin korunması için çok güzel hizmetler ortaya koyduğunu söyledi.

Merkezin her yıl yenilenerek hizmet standartını arttırdığını belirten Battal, "Merkezimiz tüm dünya tarafından yakından biliniyor. Dünyada yüzebilen tek kedi ırkı olan Van kedisi için şimdi de havuz yapıyoruz. Merkezimizin gelişmesi için projeler üretiyoruz. Dolayısıyla turizme de hizmet eden bu merkezimize verilen ödül, bizim açımızdan çok önemlidir." dedi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da, merkezde Van kedisinin nesli için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, 240 kedinin bakımını yaptıkları ve merkezin ödül almasının anlamlı olduğunu söyledi.