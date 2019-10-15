Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı
Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındıErciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin gözaltına alındı.
15.10.2019 08:29
Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin gözaltına alındı.
Kaynak: DHA