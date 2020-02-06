Van'daki çığda hayatını kaybeden 6 kişi için tören düzenlendi
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Van'daki çığda hayatını kaybeden 6 kişi için tören düzenlendi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi.

06.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:17
Van'daki çığda hayatını kaybeden 6 kişi için tören düzenlendi

'ın ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi.

Van Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Übeyt, Sadık ile Hayrettin Kapağan'ın cenazeleri Norşin Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatandaşlar, 6 kişinin Türk bayrağına sarılı tabutlarını omuzlarında taşıyarak cenaze aracına bıraktı.

Cenazeler, kent merkezindeki Karşıyaka ve Eskişehir mezarlıklarına defnedilecek.

Kaynak: AA
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