Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aydınlı askerin ailesine haberi ulaştı
Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in, Aydın'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in, Aydın'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit Keskin'in Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ailesine haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.
Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aileye başsağlığı diledi.
Evli ve 1 çocuk babası Keskin'in, Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.