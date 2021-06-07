Van'daki Akgöl'ün kuruması kuşları göçe zorladı

Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan Akgöl'ün kuruması nedeniyle bölgede barınan kuş türleri, başka alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan Akgöl'ün kuruması nedeniyle bölgede barınan kuş türleri, başka alanlara göç etmek zorunda kaldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan, yağmur ve kar sularıyla beslenen, 9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, bu yıl kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Göç mevsiminin başlamasıyla her yıl onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma nedeniyle kurudu.

Kıyısındaki sazlık alanlarında her yıl koloniler halinde görüntülenen başta flamingo olmak üzere dikkuyruk, kılıç gaga, cılıbıt, angıt ve suna gibi kuşlar, yaşam alanlarının çoraklaşması nedeniyle gölü terk etti.

"Kuraklık kapalı havzalar için büyük bir risk"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, tüm dünyada olduğu gibi bölgede de ciddi bir iklim değişikliğinin yaşandığını söyledi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın da canlıların hayatında önemli değişikliklere yol açtığını ifade eden Alaeddinoğlu, "Keşke geçmişte olduğu gibi yağışlara bağlı dönemler olsaydı ama şimdi öyle bir durum yok. Bu kez kuraklık hakikaten hayatımıza giriyor. Bu, artık bir salınım değil hayatımızın bir parçası haline dönüşüyor. Bu durum belli bölgeler için, yani su kaynağına ulaşılamayan yerler için risk. Kuraklık, kapalı havzalar için çok daha büyük bir risk." dedi.

Akgöl'ün kuşlar için önemli bir yaşam alanı olduğunu belirten Alaeddinoğlu, "Bu mevsimde göl suyunun maksimum düzeyde olması gerekiyordu. Kar ve yağmur sularının en iyi olması gereken dönem. Yine buharlaşmanın az olması gerekiyor fakat tüm bu dengeler değişti. Yağışlar düştü, kar suları yok ve buharlaşma iki kat arttı." bilgisini paylaştı.

Bundan sonra Akgöl'de daha da kötüleşen bir sürecin kendilerini beklediğini aktaran Alaeddinoğlu, bir yerin kuruduktan sonra orayı yaşatmanın zor olacağını ifade etti.

"Kuşlar göçmek zorunda kaldı"

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise gölde ilkbahar mevsiminin son günlerinden itibaren etkili olan kuraklığın şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Kuraklığın canlı yaşamı için tehlike oluşturduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Aslında temmuz ve ağustos aylarında suyun azalmasını bekliyorduk ama çok erken bir kuruma oldu. Bu da oradaki yaban hayatını ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Üremek için ve göç güzergahında olduğu için Akgöl'e gelen flamingo dahil birçok kuş türü başka sulak alanlara göç etmek zorunda kaldı. Kuraklık böyle devam ederse diğer sulak alanlarımız da etkilenebilir. Çok erken bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Bu, sadece ilimizde değil ülkemizin tamamında görülüyor. İlerleyen günlerde ve özellikle ağustos ayında bu kuraklığı daha çok hissedeceğiz. Bu da kuşlar ve diğer yaban hayatı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

Akgöl kıyısındaki Bağrıaçık Mahallesi'nin muhtarı Necmettin Yalın da "Yıllardır böyle bir kuraklık yaşamadık. Yıllardır akan çeşmelerimiz bu yıl kurudu. Çok kötü bir süreçteyiz. Çiftçilerimiz çok sıkıntı yaşıyor. Akgöl özellikle flamingoların uğrak yeriydi. Birçok kuş türü buraya geliyordu. Kuş cennetiydi. Maalesef kuraklıktan dolayı kuşlar göç etti. Göl tamamen kurudu ve görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andırıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol