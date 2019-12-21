Van'da trüf mantarı kaçırmaya çalışan 4 İranlı yakalandı

21.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:18

Van'da valizlerinde 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirilen 4 İran uyruklu, havaalanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.K, S.J, M.G. ve J.G, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.



Şüphelilerin valizlerinde, 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. Toplanması ve ticareti izne bağlı olan mantarı kaçak yollarla satmaya çalıştıkları gerekçesiyle şüpheliler gözaltına alındı.

Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu, kilosunun ise 14 bin liradan satıldığı belirtildi.

Kaynak: AA