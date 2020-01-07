Van'da silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki hayvan pazarında karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı sopalı kavgada Z.A. F.S, K.S, Ç.Korkmaz ile İbrahim Korkmaz yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.
Silahla ağır yaralanan İbrahim Korkmaz, kaldırıldığı Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve polis ekipleri Kırkdeğirmen Mahallesi ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.