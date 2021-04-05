Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Van'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Yılmaz Çetin, bir koyununun boş su kuyusuna düştüğünü görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekip, koyunun kuyudan çıkarılması için çalışma başlattı.

Sarkıttıkları iple kuyuya inen görevliler, güçlükle çıkardıkları koyunu sahibine teslim etti.

Çetin de duyarlılıklarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.

Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Diego Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:12:10. #1.16#
title