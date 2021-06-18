Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu
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Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda valilik bahçesi başta olmak üzere birçok noktada kurulan stantta randevusuz 35 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.

Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda valilik bahçesi başta olmak üzere birçok noktada kurulan stantta randevusuz 35 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.

Valilik bahçesinde, organize sanayi bölgesi hizmet binasında ve Van'a bağlı 13 ilçede kurulan stantlarda 6 kişilik gruplar halinde 35 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı. Salı günü sabah saatlerinde kurulan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan korona virüs aşı ve bilgilendirme stantlarında 4 günde toplam 240 bin kişiye Biontech aşısı uygulandı.

Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu
Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu
Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu
Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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