Van'da kaçak 102 şişe içki ve 60 paket sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kaçak 102 şişe içki ve 60 paket sigara ele geçirildi

Van'da kaçak 102 şişe içki ve 60 paket sigara ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

VAN'da, polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 102 şişe içki, 60 paket sigara, 130 puro ve cinsel içerikli 96 ürün ele geçirildi.

VAN'da, polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 102 şişe içki, 60 paket sigara, 130 puro ve cinsel içerikli 96 ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ile haksız kazanç elde ettikleri iddia eden şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, aramalarda gümrük kaçağı 102 şişe TAPDK bandrolü olmayan içki, 130 puro, 60 paket sigara ve cinsel içerikli 96 ürün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.


Van'da kaçak 102 şişe içki ve 60 paket sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri

Sigara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title