Van'da kaçak 102 şişe içki ve 60 paket sigara ele geçirildi

VAN'da, polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 102 şişe içki, 60 paket sigara, 130 puro ve cinsel içerikli 96 ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ile haksız kazanç elde ettikleri iddia eden şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, aramalarda gümrük kaçağı 102 şişe TAPDK bandrolü olmayan içki, 130 puro, 60 paket sigara ve cinsel içerikli 96 ürün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.