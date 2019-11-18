Van'da iş merkezinde yangın
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 5 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 5 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangın, iş merkezinde panik yarattı.
İpekyolu'nun Beşyol Mevkiindeki Yüzüncü Yıl İş Merkezi'nin çatı katında, saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede çatının tamamını kaplarken, yangın iş merkezinde panik yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Binanın çatısında zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.