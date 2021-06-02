Van'da Hoşap Kalesi çevresinde düzenleme çalışmalarına başlandı

Van'ın ilçesinde belediyenin tarihi Hoşap Kalesi'nin tarihi dokusunu korumak ve ihtişamını ön plana çıkarmak için hayata geçirdiği "Ayağa Kalk Hoşab" projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

Van'ın ilçesinde belediyenin tarihi Hoşap Kalesi'nin tarihi dokusunu korumak ve ihtişamını ön plana çıkarmak için hayata geçirdiği "Ayağa Kalk Hoşab" projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

Projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Bölgedeki çalışmaların tarihi dokuya uygun yapıldığını belirten Tanış, projenin tamamlanmasıyla mahallenin çehresinin değişeceğini söyledi.

İlçede hizmet anlamında tarihi günlerin yaşandığını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Adım adım Hoşabımızı aslına uygun olarak inşa etmeye başladık. Daha yaşanılabilir bir Gürpınar'ın inşası için çalışıyoruz. Bunun için tüm kurumlarımızın işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki projemizin tamamlanmasıyla Hoşap Van'ın cazibe merkezi olacak. Kazanan Hoşap halkı, Gürpınar olacak. Projemizin ilçemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik