Van'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AMPUL GÖRÜNÜMLÜ GİZLİ KAMERA

Konuyla ilgili emniyette yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren iki masaj salonuna gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; iş yerlerinde yapılan aramada ampul görünümlü gizli kamera ele geçirilmiştir.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etmek suçundan 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır."