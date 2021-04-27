Van'da, dere yatağında çuvallar içinde 80 kilo eroin ele geçirildi
VAN'da jandarma ekipleri, Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda, dere yatağına bırakılan 3 çuval içinde 80 kilo eroin ele geçirdi.
VAN'da jandarma ekipleri, Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda, dere yatağına bırakılan 3 çuval içinde 80 kilo eroin ele geçirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler sonucu Saray'a bağlı Kurucan Mahallesi Sılçık mevkisinde operasyon düzenledi. Arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, dere yatağına bırakılan 3 çuval içinde 80 kilo eroin ele geçirilirken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN