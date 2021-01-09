Van'da, çuvallarla İran'a götürülmek istenen tıbbi malzemeler ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, İran'a götürülmek üzere hazırlanan çuvallar içindeki Türkiye menşeli yüzlerce tıbbi malzeme ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkisine operasyon düzenlendi. Arazide yapılan arama- tarama faaliyetlerinde, İran'a götürülmek üzere hazırlanan çuvallar içindeki 115 tablet hap, 55 astım tüpü ve 386 krem olmak üzere Türkiye menşeli tıbbi malzemeler ele geçirildi. Tıbbi malzemelere el koyulurken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU