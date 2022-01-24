Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında 9 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 3 Afgan ve 3 İran uyruklu olmak üzere 19 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, yabancı uyruklu 6 şahıs ile birlikte 17 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 421 bin 876 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araca el konulmuştur" denildi.

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title