Van'da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı
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Van'da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı

15.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:13
Van'da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyurulan 50 kişilik işe 7 bin 200 kişi başvuru yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyurulan 50 kişilik işe 7 bin 200 kişi başvuru yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerde İŞKUR üzerinden yapılacak 50 şoför alımı Noter huzurunda kur'ayla belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Van Valiliği tarafından duyurusu yapılan İl Sağlık Müdürlüğü işe alım duyurusunda, 50 şoför istihdam edileceği belirtilmişti. Kura çekimi bugün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleşti.

Korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen kura çekimi sırasında, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50 asıl ve 56 yedek olmak üzere 106 kişinin ismi tek tek okundu. - VAN

Van'da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı
Van'da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:18:04. #1.15#
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