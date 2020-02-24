: Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

24.02.2020 00:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:45

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 23.44'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 3,9 olarak belirtti.

5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde dün sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söylemişti.

Öte yandan, dün akşam saat 19.00'da Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıklamıştı.

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