Van'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Van'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.
VAN (İHA) - Van'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi" denildi. - VAN
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