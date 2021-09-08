Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi Tüzek mezrası kırsal alanında dün gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca finans kaynağı elde etmek amacıyla ekildiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kenevir eken şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen kenevirlerin Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla imha edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Serdar Ortaç Derya Şensoy
Spor Cristiano Ozan Tufan Okay Yokuşlu Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:04:24. #1.16#

title