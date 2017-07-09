Van Büyükşehir Belediyespor Topbaşı Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezona kurban keserek başladı.



Yeni transferlerin yer aldığı antrenmanda takımın başına getirilen Erdoğan Yılmaz ve ekibi, takımla bir araya geldi.



İlk olarak saha için futbolcular ile yapılan kısa bir toplantının ardından bir saatlik ısınma hareketleriyle akşam antrenmanı tamamlandı.



Antrenman sonrası Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Abdullah Çalım, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla yeni sezon öncesi kurban kesildi.



Çalım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm Vanlılara hayırlar getirmesini diledi.



2016-2017 sezonunun bitimine haftalar kala kongre ile göreve geldiklerini söyleyen Çalım, şöyle konuştu:



"Göreve geldikten sonra sayın valimiz ve genel sekreterimiz ile yapılacak işleri ilk olarak gözden geçirdik. 2017-2018 sezonunun verimli geçmesi için çalışmalar yaptık. Çalışmalar sonrası Van halkının talebi ve bizlerin de en büyük beklentisi olan Van Büyükşehir Belediyespor'un bir üst lige çıkma hedefini ele aldık. Hamdolsun yönetim kurulu üyelerimiz, Van halkının desteğini de alarak, 3 aylık süreçte önemli aşamalar kaydetti."



Çalım, kulüp olarak iyi bir transfer sezonu geçirdiklerini belirterek, "Bugün hocamız, yönetim kurulumuz ve futbolcularımız ile bugün yeni sezonu açtık. Allah hayırlara vesile kılsın. Başta sayın valimize, genel sekreterimize, belediyede çalışan ekibe, yönetim kurulu üyelerimize, Erdoğan hocam ve ekibine teşekkür ediyorum. Eksiklikler var. Bunları da yakın zamanda tamamlayacağız. Hedefimiz üst lige çıkmak. Allah nasip ederse bu sezon bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sezonu ilk antrenman ile açtıklarını söyleyen Teknik Direktör Yılmaz ise Van'ın şampiyonluk istediğini ve bunu iyi bildiklerini dile getirdi.