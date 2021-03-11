Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor
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Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor

11.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:18
Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı toplum ve hayvan sağlığı için 13 ilçede yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve ilçelerde mobil veteriner aracı ile kısırlaştırma çalışması yapılıyor. Kısırlaştırılan sokak köpeklerine ayrıca veteriner hekimler tarafından aşılama ve küpeleme işlemleri de yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı içinde yaklaşık olarak 4 bin sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 2021 yılı sonuna kadar da 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması hedefleniyor. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor
Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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