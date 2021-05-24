Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, hizmet tesislerini inceledi
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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, hizmet tesislerini inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, hizmet tesislerini inceledi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Ulaşım Dairesine bağlı hizmet tesislerinde incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Ulaşım Dairesine bağlı hizmet tesislerinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke ile Edremit ilçesindeki marinaya gelen Çelikel, burada deniz otobüsleri ve teknelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Toplu taşıma araçlarının depolama alanları, trafik hizmetleri ile Makine İkmal Dairesi yerleşkelerini gezen Çelikel, merkez ve 13 ilçedeki trafik ışıkları, uyarı levhaları, yol çizgi boyaları ile yaya geçitlerinin yenilenmesi talimatı verdi.

Görevlilerden toplu taşıma araçlarında hijyen kurallarının sıkı tutulmasını isteyen Çelikel, daha sonra Makine İkmal yerleşkesinde yürütülen bakım onarım atölyeleri ile yedek parça hangarlarını gezdi, tamiratı süren araçları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, hizmet tesislerini inceledi
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, hizmet tesislerini inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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