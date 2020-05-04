Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Maraş caddelerini yenileyecek
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Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Maraş caddelerini yenileyecek

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Maraş caddelerini yenileyecek
04.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:59

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Eski Cezaevi caddeleri ile Uzun Sokak ve Şehit Osman Çavuş sokaklarını yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Eski Cezaevi caddeleri ile Uzun Sokak ve Şehit Osman Çavuş sokaklarını yeniliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla kentte ticari potansiyeli yüksek olan ve kente değer katan cadde ile sokaklar bir bir yenileniyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmalarla 700 metrelik Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 750 metrelik Eski Cezaevi Caddesi ile 1 kilometrelik Uzun Sokak ve 600 metrelik Şehit Osman Çavuş sokaklarında asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları yapılacak.

Büyük bir bölümü belediyenin öz kaynaklarından yapılacak olan çalışmalarla ayrıca 13 ilçede 30 adet köprü ve 5 ilçede ise asfalt çalışması yapılacak.

Haziran ayında başlanması planlanan çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - VAN

Kaynak: İHA

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