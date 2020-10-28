Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde 40 tasarruf sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde 40 tasarruf sağladı

28.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:04
Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde 40 tasarruf sağladı

Van Büyükşehir Belediyesi, araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere aldığı yedek parçaların yüzde 63'ünü kullanarak yüzde 40'lık tasarruf sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere aldığı yedek parçaların yüzde 63'ünü kullanarak yüzde 40'lık tasarruf sağladı.

Kamu kaynaklarını verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi, kendi işgücünde de maksimum düzeyde faydalanarak tasarruf sağlıyor. Bu kapsamda Makine İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki yedek parça ambarında araçların bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere nisan ayında yaptığı ihale ile aldığı yedek parçaların yüzde 63'ünü kullandı. Aradan geçen 7 aylık süreçte 36 bin 87 adet yedek parça ile 4 bin 743 tamir, bakım ve onarım işi gerçekleştirildi. Yapılan onarım sayesinde Van Büyükşehir Belediyesi araçlarının yedek parça temini konusunda yüzde 40'lık tasarruf sağlamış oldu. Aynı zamanda barkod sistemi de kullanılarak ambara giriş-çıkışı yapılan malzemelere bu sayede daha rahat ulaşılırken, olası malzeme kayıplarının da önüne geçiliyor.

14 atölyede 64 personel ile 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu makine ikmal yerleşkesinde vatandaşların hizmetinde kullanılan belediyeye ait 483 aracın tamir, bakım ve onarım işleri yapılarak, hem işgücü, hem zaman, hem de yedek parça kullanımından ciddi bir tasarruf sağlanıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Sevim Emre Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde 40 tasarruf sağladı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 01:07:37. #1.15#
title