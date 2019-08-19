Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı?

19.08.2019 11:42

HDP Van Büyükşehir Belediye başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyum olarak Van Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN GÖREVDEN ALINDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin kayıtlar da şu şekilde sıralandı;

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2016/557 Esas sayılı kovuşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/9837 sayılı soruşturma

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/15596 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/6711 sayılı soruşturma,

"Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11570 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11571 sayılı soruşturma,

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/109905 sayılı soruşturma yürütülen Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN Van Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU "GEREĞİ YAPILACAK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce haklarında terör suçlamalarıyla soruşturma yürütülen belediye başkan adaylarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"Görevden alma bir tedbirdir. Eğer siz iş işten geçmeden, müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir. Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

1975 doğumlu Bedia Özgökçe Ertan Van'da doğmuştur.

Bedia Özgökçe Ertan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukat oldu.

İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev aldı. Son 3 yıldır da İHD MYK Üyeliği yaptı. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularından oldu. Baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında çalıştı. Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer aldı. İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004 Yerel Seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van?ın ilk kadın il genel meclisi üyesi oldu.

26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.